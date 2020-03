Inicio Noticias Nacional Van 6 fallecidos y 475 contagiados por Covid-19; IMSS sugiere permiso

Van 6 fallecidos y 475 contagiados por Covid-19; IMSS sugiere permiso A casi un mes de la llegada de la pandemia de Covid-19 a México, van seis personas fallecidas por esta enfermedad y 475 casos de personas contagiadas con el coronavirus que la causan; en respuesta, el IMSS lanzó un permiso especial para que trabajadores puedan aislarse. Lo anterior, de acuerdo con las cifras del reporte diario sobre el avance de este padecimiento en el país, presentado este miércoles en la noche por López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. De acuerdo con los datos de la presentación, los fallecimientos se distribuyen en la Ciudad de México (tres), Durango (uno), Jalisco (uno) y San Luis Potosí (uno). Este último caso trascendió desde la tarde de este miércoles y se trató de un hombre de 70 años. En tanto, los contagios por el coronavirus que causa el Covid-19 están repartidos en 31 entidades, incluida Puebla. En estas, también están detectadas mi 656 personas sospechosas de tener el virus. Mañana, todo el gobierno suspende actividades: López-Gatell Al referirse al decreto presidencial para aplicar medidas de sana distancia ante el Covid-19, López-Gatell Ramírez afirmó que este implica que, a partir de este 26 de marzo, “todo el gobierno federal suspende labores y cada titular de las dependencias determinará quiénes son esenciales para no poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones” Indicó que las actividades no esenciales de las dependencias pueden reprogramarse y que es posible alternar horarios. En este sentido, remarcó que las medidas de distanciamiento no sólo aplican a adultos mayores y mujeres embarazadas. IMSS ofrece permiso que se puede pedir desde casa Por su parte, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, dio a conocer que este instituto lanzó un permiso de incapacidad especial para trabajadores asegurados que presentan síntomas de Covid-19. Para solicitarlo no tienen que acudir a su clínica ni hacer prueba alguna, sino solicitarlo desde la página web del instituto y contestar un cuestionario sobre los síntomas que tiene. Una vez que este sea validado por un médico, tanto el empleado como el patrón serán notificados. Detalló que el permiso dura 14 días y es similar al de enfermedad general, por lo que el trabajador que lo obtenga podrá ausentarse de su trabajo y recibir el 60 por ciento de su salario por 11 días. covid-19 IMSS Secretaría de Salud

