Suspende grupo gerontológico actividades en Ocoyucan Ante los riesgos por el Covid-19, el DIF de Ocoyucan realizó esta semana su última ronda por los grupos gerontológicos del municipio y las juntas auxiliares, con el objetivo de brindar a los adultos mayores información sobre este virus nuevo. Para cerrar las actividades, se impartió una plática sobre qué es el coronavirus, como también se le llama al Covid-19, cómo se transmite y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, por parte de la dirección de Instancia de la Mujer. Marisol Joven González, presidenta del DIF municipal, informó a los adultos mayores que las actividades se reanudaran una vez que las autoridades sanitarias así lo determinen, asimismo, explicó que como parte de una campaña de salud implementada por el ayuntamiento antorchista se realizarán equipos que continuamente estarán al pendiente de la población. Invitó a la población a acercarse a las oficinas del DIF municipal, en donde encontrarán el apoyo que necesiten. Agregó que pese a los recortes presupuestales el ayuntamiento y el DIF gestionarán material de limpieza y médico para apoyar a los habitantes de Ocoyucan. Antorcha Puebla dif municipal Movimiento Antorchista ocoyucan

