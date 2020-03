Inicio Noticias Puebla SSC y FGE reportan detención de 4 por robo a Famsa de Loma Bella

SSC y FGE reportan detención de 4 por robo a Famsa de Loma Bella La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital reportó la detención en el Infonavit Loma Bella un joven y un menor, mientras que la FGE reportó la aprehensión de dos, quienes fueron sorprendidos robando en Famsa de Loma Bella. El evento tuvo lugar sobre el Bulevar Municipio Libre, cuando policías municipales sorprendieron en flagrancia delictiva a un grupo de masculinos, que sustraía mercancía diversa de una sucursal Famsa. De manera inmediata, las fuerzas municipales procedieron a la detención de dos masculinos. Además, durante esta intervención, se recuperaron equipos de telefonía móvil y se aseguraron rocas con las cuales, se presume, los ahora detenidos utilizaron para facilitar la sustracción de artículos que eran exhibidos en vitrinas. Los indiciados junto con los elementos materiales probatorios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público (MP) para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Por otra parte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detectaron que este martes 24 de marzo por la noche, un grupo de personas salió de la tienda departamental con artículos que habría robado, por lo que de inmediato los agentes intervinieron y lograron asegurar a dos hombres. Los detenidos son Brayan Andrés N. de 22 años de edad, quien tenía entre sus pertenencias cinco celulares; y Néstor N. de 35 años de edad a quien el personal de la Fiscalía le detectó siete teléfonos móviles. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) puso a disposición del agente del MP a ambas personas por delito de robo agravado. Famsa robo Puebla SSC Puebla

