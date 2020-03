Inicio Noticias Nacional SRE facilita retorno a México de 6 mil connacionales ante pandemia

SRE facilita retorno a México de 6 mil connacionales ante pandemia Desde hace dos meses que inició la contingencia por el Covid-19, la SRE ha facilitado el regreso a México de más de 6 mil 192 connacionales: 580 desde Asia y Pacífico, 540 desde África y Medio Oriente, 2 mil 152 desde América Latina y el Caribe, y 2 mil 920 desde Europa, siguiendo protocolos sanitarios. Así lo dio a conocer este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de un comunicado, donde aseguró que las embajadas y consulados de México en el exterior continuarán llevando a cabo sus tareas al máximo de sus facultades y posibilidades operativas, para asistir a las personas mexicanas que decidan o se vean obligadas a permanecer temporal o permanentemente fuera de territorio nacional. También “seguirá apoyando los esfuerzos de facilitación de traslados y repatriación bajo diversos esquemas, como la colaboración con aerolíneas y compañías de chárter para abrir espacios en distintos vuelos”. Señaló que mantiene un diálogo fluido con países que han decretado la suspensión de sus operaciones aéreas para facilitar la salida de personas mexicanas. Esto, en virtud de que los permisos de sobrevuelo y las medidas sanitarias de contención son decididas de forma soberana por cada país. Recordó que mantiene activa la plataforma de atención a turistas mexicanos en el exterior afectados por COVID-19. Llama a no salir del país y agotar opciones de retorno Asimismo, reiteró el llamado a las personas mexicanas a evitar viajes internacionales no esenciales, y solicitó que quienes tengan la intención de regresar a territorio nacional, en el corto plazo, utilicen las opciones comerciales aún disponibles desde algunos países, pues complicaciones y prohibiciones de transporte internacional aumentarán durante los próximos días y semanas. El Gobierno de México –agregó– respalda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ante el COVID-19 y hace un llamado a la comunidad internacional para su cumplimiento de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Para mayor información sobre el Covid-19 puedes visitar el sitio web especial. covid-19 Mexicanos en extranjero sre

