Inicio Noticias Nacional Sólo 1 sigue internado por intoxicación en hospital de Pemex: reporte

Your browser does not support the video tag.

Sólo 1 sigue internado por intoxicación en hospital de Pemex: reporte De los 51 pacientes afectados por un lote de Heparina Sódica en el hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villahermosa, Tabasco, 50 han sido dados de alta y sólo uno continúa en terapia intensiva, según reportó la empresa productiva del Estado este miércoles. De acuerdo con un comunicado institucional, este mismo día tres pacientes más que resultaron intoxicados fueron dados de alta, por lo que a ellos y a los otros recuperados se les atenderá de manera ambulatoria. Lo, anterior mediante “un equipo profesional de médicos especializados del Hospital de Villahermosa, con el apoyo del Hospital Central Sur de la Ciudad de México”. Sobre el paciente que continúa hospitalizado en terapia intensiva, detalló que se le brinda reemplazo renal continuo. Asimismo, se mantiene la atención de forma integral a los pacientes y sus familias, al tiempo que se garantiza el tratamiento de hemodiálisis al 100 por ciento para los derechohabientes. negligencia medica Pemex Tabasco

Etiqueta: negligencia medica Pemex Tabasco