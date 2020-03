Inicio Noticias Puebla Reforzarán SSP, GN y Sedena seguridad en centros comerciales

Reforzarán SSP, GN y Sedena seguridad en centros comerciales Con el fin de evitar saqueos en tiendas de Puebla ante la contingencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN) y la Sedena, reforzarán la seguridad en centros comerciales y se vigilarán mensajes en redes sociales que inciten a delinquir. Durante una reunión de trabajo, el titular de la SSP, Raciel López Salazar, y mandos de las corporaciones federales, acordaron los despliegues policiacos en dichos espacios para evitar algún ilícito y brindar seguridad a la ciudadanía. También establecieron que la Policía Cibernética, se mantendrá atenta y dará seguimiento a los mensajes publicados en redes sociales y grupos de whatsapp, en los que se incite a cometer actos delictivos. La Secretaría de SSP recordó a la población que, quien publique o replique ese tipo de mensajes, comete una falta denominada apología del delito, que se sanciona con cárcel. Y es que durante la noche del martes, se reportó un saqueo en la tienda Famsa ubicada en Torrecilas, además de que la misma situación se presentó en el Office Max de plaza San Pedro. Covid-19 Puebla saqueos Puebla SSP Puebla

