Puebla y 8 estados, afectados por incendios forestales activos Puebla y otros ocho estados se ven afectados por los 21 incendios forestales activos que se han registrado hasta este la mañana de este martes en México, de acuerdo con la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Con corte de las 11:00 horas, se registran 26 incendios forestales en 12 estados del país, de los cuales 21 están activos y 5 en proceso de liquidación. Adicionalmente 23 han sido liquidados, es decir están completamente apagados. La superficie total afectada es de 834.25 hectáreas, de las cuales, 286. son por incendios activos; 308.5 por incendios en proceso de liquidación y 239.75 hectáreas por incendios liquidados. Para su atención se encuentran trabajando un total de 450 combatientes, entre personal de la Conafor con apoyo de otras instancias. Los 21 incendios forestales activos se encuentran en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Los cinco incendios en proceso de liquidación se encuentran en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Sólo se registra un incendio en el Área Natural Protegida “Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, en Michoacán, el cual ya está controlado al 100 por ciento y se encuentra al 95 por ciento de ser completamente liquidado. Se reporta un incendio forestal de atención especial en el municipio de Terrenate, “Cárdenas”, en Tlaxcala, donde se indican riesgos a la población Aunque la vegetación afectada es en su mayoría pastos y matorrales, se le pide a la población no hacer uso del fuego en las zonas forestales, ya que la temporada de estiaje se prevé fuerte. Se invita a la población a reportar incendios forestales al número gratuito 800-Incendio (46236346) o al 911. Un incendio forestal es aquel que ocurre dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares. Los incendios en áreas urbanas son atendidos por Protección Civil (PC). incendios forestales incendios forestales puebla

