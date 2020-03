Inicio Noticias Economía Por Covid-19, Estrella Roja transportará gratis a personal médico

Por Covid-19, Estrella Roja transportará gratis a personal médico Estrella Roja anunció que para ayudar a contener la pandemia de Covid-19, ofrecerá transporte gratuito de Puebla a México y de regreso a todo el personal médico (como médicos, enfermeras, paramédicos y especialistas). Lo anterior como solidaridad al trabajo que desempeñan ante la contingencia y que hasta el momento ha afectado a más de 400 personas en el país. Si eres parte del personal médico y necesitas viajar a la Ciudad de México o regresar, te tienes que presentar a las terminales de la CAPU, San Martín Texmelucan, El Oasis (en Santa Martha Acatitla) y la TAPO (en la Ciudad de México) con tu identificación y cédula profesional. Además, Estrella Roja dio a conocer que sus viajes a la capital del país no se han visto interrumpidos hasta el momento, aunque se están tomando las medidas necesarias como ofrecer gel desinfectante en sus unidades y limpiar sus autobúses. Sin embargo, se informó sobre la suspensión de los viajes a sitios turísticos como Africam Safari, La Villa de Guadalupe, el parque de Chapultepec, Teotihuacán, así como a balnearios y parques de diversión. Mientras que los viajes de la línea filial de Estrella Roja, E-Bus, suspendió desde los viaje de Puebla a Ciudad de México por la baja demanda de estos. CAPU Covid-19 Puebla estrella roja

