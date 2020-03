Inicio Noticias Política Partido Verde plantea redondeo en Puebla para ayudar a la economía

Partido Verde plantea redondeo en Puebla para ayudar a la economía El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Jaime Natale Uranga, planteo que comercios implementen el redondeo de centavos para cubrir los sueldos de los empleados que no laboran ante la contingencia sanitaria y así evitar despidos. La campaña “Redondear para ayudar”, busca reducir los impactos negativos que traerá el paro de labores a causa del Covid-19, el cual tendrá un impacto en los bolsillos de las familias poblanas, refirió la fuerza política en un comunicado. Se plantea que tiendas de conveniencia, supermercados, empresas, restaurantes y en general todos aquellos que prestan un servicio o comercializan un producto apliquen la medida, ya que se conoce de muchos negocios que trabajarán con menos de personal, apuntó Natale Uranga. El dirigente llamó a la población a sumarse a la propuesta y a compartirla, para que otros estados la retomen y se mitiguen las consecuencias de la cuarentena, estimó. “Al acudir a hacer sus compras digan sí al redondeo y compartan esta iniciativa para que pueda funcionar a nivel nacional y reducir las pérdidas económicas por esta contingencia” declaró el dirigente. Editado por David Celestino covid-19 Jaime Natale Uranga pvem redondeo de centavos

