Inicio Noticias Mundo ONU planea recaudar 2 mil mdd para atender el Covid-19 en mundo

Your browser does not support the video tag.

ONU planea recaudar 2 mil mdd para atender el Covid-19 en mundo La ONU lanzó este martes un plan de respuesta humanitaria que buscará combatir la propagación del Covid-19, el cual consiste en dar equipo médico a los 54 países “más pobres del mundo”, con una recaudación que espera sume los 2 mil millones de dólares. El secretario general de la Organización Nacional, Antonio Guterres, de las Naciones Unidas (ONU) advirtió la pandemia “esta llegando a países donde ya se viven crisis humanitarias”, donde las personas no tienen un hogar donde aislarse y no pueden “realizar el acto más básico de protección personal, lavarse las manos”. La organización calculó que el monto, que planean juntar antes de diciembre de este año, servirá para suministrar equipo médico, de laboratorio, diagnóstico, así como medicamentos para el tratamiento del coronavirus. México es uno de los países considerados, así como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, por mencionar algunas de las naciones Latinoamericanas. Editado por David Celestino Antonio Guterres covid-19 onu plan de respuesta humanitaria

Etiqueta: Antonio Guterres covid-19 onu plan de respuesta humanitaria