Obra pública y aeropuerto no deben parar por Covid-19, señala Barbosa La obra pública y privada y operaciones del aeropuerto internacional de Puebla no deben pararse, sería un error en perjuicio de la economía en este momento de la contingencia por el coronavirus (Covid-19), advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Consideró un error la decisión del ayuntamiento de Puebla respecto a cerrar hasta nuevo aviso el área de desarrollo urbano para la expedición de licencias de construcción. Pidió a la comuna poblana y a los 216 municipios no tomar esa decisión porque en las construcciones no se tienen concentraciones masivas de trabajadores. Sobre el aeropuerto Hermanos Serdan, ubicado en el municipio de Huejotzingo, Barbosa Huerta consideró inviable hacerlo porque a futuro se quedarían sin vuelos. Lo anterior porque la terminal poblana tiene vuelos directos de Estados Unidos, provenientes de Houston y Dallas. En cuanto a los riesgos de saqueos, al ocurrir un caso la noche del martes al sur de la ciudad de Puebla, el gobernador rechazó que haya pasado, pues más bien fue un intento de robo orquestado por un grupo de personas, de los cuales cuatro fueron detenidos. Mencionó que no van a permitir ese tipo de acciones, los cuales son orquestados desde redes sociales por delincuentes haciendo creer que son saqueos cuando son intentos de robos. Comentó que a través de la policía cibernética están al pendiente de identificar a quienes hagan esas convocatorias para detenerlos, usando de excusa la contingencia por el Covid-19. aeropuerto puebla covid-19 Obra pública puebla aeropuerto 2019

