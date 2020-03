Inicio Noticias Nacional Issste suspenderá trámites presenciales para préstamos personales

Your browser does not support the video tag.

Issste suspenderá trámites presenciales para préstamos personales A partir del próximo jueves 26 de marzo y hasta nuevo aviso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) suspenderá, los trámites presenciales relacionados con los préstamos personales, como medida preventiva ante la pandemia de Covid-19. Así lo dio a conocer su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien destacó que, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se refuerzan las acciones de prevención, detección, contención, control, retraso y reducción de contagios en toda el instituto para proteger a las y los trabajadores. La Oficina Virtual del Issste continuará disponible para consulta de saldo de préstamo personal y Formato de Pago de Individuales (FOPI), este para el pago total o parcial del crédito solicitado. contingencia sanitaria issste Préstamos Issste

Etiqueta: contingencia sanitaria issste Préstamos Issste