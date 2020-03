Inicio Noticias Nacional GN asegura cargamento de 1.6 toneladas de mariguana en Guanajuato

Your browser does not support the video tag.

GN asegura cargamento de 1.6 toneladas de mariguana en Guanajuato Elementos de la Guardia Nacional aseguraron en Pénjamo, Guanajuato, un cargamento con alrededor de mil 638 kilogramos de aparente marihuana, la cual era trasladada en muebles y en el chasis de dos camionetas de carga, así como 40 mil pesos en efectivo. De acuerdo con un comunicado de la corporación, las camionetas tipo redilas, tripuladas por tres personas, fueron ubicadas sobre la carretera (1110-L) Libramiento Norte- La Piedad (Directo), debido a que sus conductores no portaban el cinturón de seguridad. Al informarles de su falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y efectuar una inspección a las unidades, los guardias nacionales localizaron dentro de los muebles que transportaban varios paquetes y a la altura del chasis por debajo de la plataforma hallaron otros paquetes con las mismas características. De ambas unidades fueron extraídos un total de 134 paquetes confeccionados con plástico y cinta adhesiva. Ante la posible comisión de un delito, a las tres personas les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, sus datos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y junto con las unidades, los muebles y los paquetes con la aparente droga fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal. Aseguramiento de drogas Guardia Nacional mariguana

Etiqueta: Aseguramiento de drogas Guardia Nacional mariguana