Fallece a los 103 años Nacho Trelles, ícono del futbol mexicano El director técnico siete veces campeón de la Liga MX y estratega de la Selección Nacional en tres diferentes mundiales, y actual consejero del Cruz Azul, Ignacio Trelles Campos falleció a sus 103 años este miércoles, a causa de un paro cardiaco. El tapatío consiguió unos 15 títulos como DT en clubes de primera división, mientras que dirigióal tri en la copa de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966 y hasta la fecha es el director con más partidos jugados con la selección, 117. Bajo su mando, el tricolor consiguió su primer triunfo un mundial, al vencer 3 a 1 a Checoslovaquia en 1962, conjunto que resultaría subcampeón en dicha copa. La comunidad pambolera, así como los clubes de México expresaron sus condolencias en redes sociales y calificaron al técnico como “leyenda” e “icono”. Editado por David Celestino Cruz Azul fútbol Ignacio Trelles Campos Liga Mx

