Entre 2018 y 2019, se elevan delitos contra mujeres en Chiapas: estudio En Chiapas, se registró un aumento en el porcentaje de mujeres víctimas afectadas por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y culposas, extorsión, secuestro y robo a transeúnte, esto entre 2018 y 2019. El homicidio doloso presentó un aumento de 70 por ciento en el porcentaje de mujeres víctimas del delito, en total se registraron 59 mujeres víctimas por homicidio doloso en Chiapas en 2019, 112 por homicidio doloso y 20 por feminicidio. Así se dio a conocer en el reporte “2019: Estado de violencia contra las mujeres” que fue realizado de manera conjunta por Ligalab y el Observatorio Ciudadano de Chiapas y la Red Nacional de Observatorios. El estudio determinó que en 6 de cada 10 delitos analizados aumentó la proporción de víctimas mujeres en ese estado, asimismo, en 8 de los 10 delitos analizados aumentó el porcentaje de niñas y jóvenes víctimas menores de 18 años. Por municipios, se indicó que en San Cristóbal, el delito de lesiones dolosas presentó un aumento de 150 por ciento en el porcentaje de mujeres víctimas afectadas entre 2018 y 2019; se registraron un total de 25 mujeres víctimas en el último año, mientras que la violación y violencia familiar presentaron un 97 por ciento de víctimas mujeres el año pasado. En el caso de Tapachula, el porcentaje de mujeres víctimas de robo a transeúnte presentó un aumento de 28 por ciento y registró 76 mujeres en 2019. Los delitos de violación y violencia familiar 91 por ciento de víctimas mujeres en 2019 en ambos casos. Para el municipio de Tuxtla Gutiérrez homicidio doloso presentó el mayor aumento, con 40 por ciento más mujeres víctimas entre 2018 y 2019, además de que las lesiones dolosas registró un aumento de 28 por ciento en el mismo periodo, la violación sexual y violencia familiar presentaron las mayores proporciones de víctimas mujeres en Tuxtla Gutiérrez, representando el 93 por ciento del total el año pasado. Chiapas Observatorio Nacional Ciudadano violencia contra mujeres

