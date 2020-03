Inicio Noticias Puebla En Puebla, pagos fiscales continuarán en línea; trámites, con cita

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, pagos fiscales continuarán en línea; trámites, con cita El gobierno de Puebla anunció que los tramites en los CIS, el Registro Civil y el Público de la Propiedad y Catastro continuarán con el requisito de agendar una cita en línea; mientras que los pagos a oficinas recaudadoras se podrán realizar a través de internet. Esto como parte de las medidas de prevención contra el Covid–19 y evitar la concentración de personas, por lo que se deberá agendar una cita, así como hacer el pago por derechos, en la página de Ventanilla Digital (ventanilladigital.puebla.gob.mx) antes de acudir a las oficinas. De igual forma, las retribuciones de productos y aprovechamientos pueden realizarse a través del Sistema de Recaudación en Línea (rl.puebla.gob.mx). Los tramites que se continúan proporcionando en los Centros Integrales de Servicio (CIS) son placas para vehículos nuevos, reposición de placas o de tarjetas de circulación, recepción de declaraciones del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (Isabi), solventación de requerimientos y licencias. En tanto a las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se podrá realizar alta de vehículo nuevo, reposición de placas por pérdida o robo, así como de tarjeta de circulación, cambio de uso de vehículos de transporte mercantil de carga y baja por robo o siniestro, Editado por David Celestino CIS contingencia gobierno de puebla registro civil trámites

Etiqueta: CIS contingencia gobierno de puebla registro civil trámites