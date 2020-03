Inicio Noticias Municipios Centro En Izúcar, maestros antorchistas instalan comités de salud

En Izúcar, maestros antorchistas instalan comités de salud Los maestros de la Unidad Educativa Tlacaélel, ubicada en la Colonia Antorcha Popular 1 de Izúcar de Matamoros, nombraron a sus Comités de Salud, mismos que instrumentarán medidas para la prevención de la propagación del Covid-19 en la comunidad escolar. Las directoras de cada nivel educativo explicaron a los padres de familia que, al término de la contingencia, funcionará dicha comisión de manera permanente, con el fin de evitar que cualquier enfermedad sea propagada en las instituciones. Nuestras instituciones educativas realizan la activación física y la práctica del deporte, como una de las líneas de acción del Proyecto Educativo de Antorcha Magisterial, que se ajusta plenamente a las directrices de la SEP y que profundiza en las actividades planteadas para el logro educativo, por el que se trabaja durante todo el ciclo escolar”, así lo señaló Sandra Castillo, supervisora de la zona educativa. Por último, invitaron a los padres de familia a acatar las indicaciones de la contingencia, que eviten asistir a lugares concurridos e instrumenten el aislamiento preventivo en la medida de lo posible, así como a informarse sobre las medidas que se vayan planteando. Antorcha Puebla coronavirus Puebla Izúcar de Matamoros

