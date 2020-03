Inicio Noticias Mundo En Hong Kong, confirman segundo perro que da positivo a Covid-19

Your browser does not support the video tag.

En Hong Kong, confirman segundo perro que da positivo a Covid-19 El Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD) de Hong Kong confirmó que un perro de raza pastor alemán dio positivo al Covid-19, este sería el segundo caso en ese mismo territorio, el animal ha sido puesto en cuarentena aunque no presenta los síntomas de la enfermedad. El perro contrajo el virus por su dueña, una mujer de 30 años, la cual viajó a Paris y Londres a finales de febrero y que retornó a Hong Kong en marzo. Su mascota de 2 años, fue puesto en cuarentena al igual que otro de sus perros de 4 años, pues al realizarles las pruebas nasales y orales el primero dio positivo al Coronavirus. Cabe recordar que el primer caso fue el de un can de raza Pomerania de 17 años, el cual falleció el pasado 16 de marzo, pero su dueño expresó su deseo de que no se le sometiera a autopsia. En el mundo este virus ya tiene un registro de más de 445 mil casos positivos y más de 20 mil muertos en 187 países. Fuente: Animal’s Health coronavirus covid-19 Hong Kong perros

Etiqueta: coronavirus covid-19 Hong Kong perros