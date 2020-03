Inicio Noticias Puebla DIF entregará apoyos a empacadores mayores durante contingencia

Your browser does not support the video tag.

DIF entregará apoyos a empacadores mayores durante contingencia El Sistema Municipal DIF (Smdif) anunció que las personas mayores de 60 años inscritas parte del programa de empacadores voluntarios que no cuenten con servicios de seguridad del IMSS, Issste o Issstep se les brindará apoyo alimentario cada 15 días durante la contingencia sanitaria. De igual forma, afirmó que esta garantizada su reincorporación al termino de la cuarentena, mientras que la propina voluntaria en este tiempo será recaudada y entregada de manera integra a los adultos mayores, aseguró la dependencia en un comunicado. El órgano presidido por Mayte Rivera Vivanco detalló que el programa de empacadores cuenta con un padrón de unas mil 60 personas, de las cuales solo el 50 por ciento está asegurado o pensionado, por lo que el otro 50 por ciento recibirá productos de la canasta básica con el objetivo de procurar su alimentación. De igual forma, se continuará brindando atención a la salud en la Unidad Médica Integral (UMI) de San Baltazar Campeche, el cual consta de consulta general, laboratorio de análisis clínicos y en caso de urgencia, atención psicológica y dental. Editado por David Celestino dif municipal empacadores voluntarios Mayte Rivera Vivanco Smdif

Etiqueta: dif municipal empacadores voluntarios Mayte Rivera Vivanco Smdif