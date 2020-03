Inicio Noticias Nacional Conapred llama a evitar poner en riesgo salud de trabajadores del hogar

Conapred llama a evitar poner en riesgo salud de trabajadores del hogar El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) llamó a empleadores a respetar los derechos de las personas trabajadoras del hogar y exentarlas de labores que pongan en riesgo su salud, como lo marcan las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. El organismo señaló que, históricamente, este grupo ha enfrentado diversas situaciones de desventaja social y económica. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 reveló que 98 por ciento carece de contrato y 88 por ciento no tiene prestaciones económicas. En contexto de medidas sanitarias, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el hogar pueden estar en riesgo. Por ello, el Conapred solicita a las personas empleadoras que tomen las siguientes prevesiones: Considerar la condición de salud de las personas trabajadoras del hogar y, en caso de estar en situación de riesgo, asegurar el pago de su salario íntegro, garantizar su empleo y contribuir con la cobertura de gastos médicos. En caso de no estar inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exentarlas de asistir al lugar de trabajo.

Evitar aumento de la carga laboral dada la presencia de infantes en los hogares y restringirse de obligarlas a que cuiden a personas que presenten síntomas que ponga en riesgo su salud.

dada la presencia en restringirse de obligarlas a que cuiden a personas que presenten síntomas que ponga en riesgo su salud. Formalizar la relación laboral con contrato y participar en el programa piloto para asegurarlas al IMSS. Este trámite puede iniciarse de manera inmediata en el portal de este instituto. El Conapred recordó que las personas trabajadoras del hogar deben seguir las medidas sanitarias, entre ellas, lavado de manos constante y asegurar el uso de guantes para evitar el contacto directo con pañuelos desechables. Cualquier acto de discriminación puede ser denunciado al número telefónico 5262-1490 o al correo electrónico quejas@conapred.org.mx o en la página web del Conapred. Conapred covid-19 trabajadoras del hogar

