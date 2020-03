Inicio Noticias Nacional CNDH condena el asesinato del activista Isaac Medardo en Morelos

CNDH condena el asesinato del activista Isaac Medardo en Morelos La noche del 23 de marzo, el defensor de derechos humanos y también ambientalista, Isaac Medardo Herrera Avilés, fue asesinado en su domicilio en Jiutepec, Morelos, luego de que un grupo armado lo ejecutara, estos hechos fueron condenados por la CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y exigió a las autoridades a investigar el caso para que no quede impune. El citado ambientalista realizaba acciones en favor de la defensa de la reserva natural “Los Venados”, en el estado morelense. El defensor de 58 años, junto a compañeros activistas buscaba que “Los Venados” se convirtiera en un parque municipal pues es la única reserva natural que conserva Jiutepec La CNDH recordó que hay un número creciente de homicidios cometidos en contra de personas defensoras, toda vez que con éste crimen suman 51 defensores asesinados desde el 2006 a la fecha; en lo que va del año suman dos defensores asesinados. Cabe mencionar que en Michoacán, Homero Gómez González (activista y defensor de la mariposa monarca), reportado como desaparecido desde el 13 de enero, fue encontrado sin vida en un terreno privado cerca de la comunidad El Soldado, en el municipio de Ocampo a finales de ese mismo mes. asesinato de activistas CNDH Isaac Medardo Herrera Avilés Morelos

