Barbosa y Calderón desatan pleito por propagación de Covid-19 Tras la declaración del gobernador MiguelBarbosa Huerta de que “los pobres” son inmunes a enfermar de Covid-19,el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el mandatario desataron un pleito en Twitter, pues el primero aprovechó para criticarlo. Luego de lo dicho por el mandatario, el periodista Pascal Beltran del Río indicó en su cuenta de Twitter que Barbosa Huerta no entra en ninguna categoría de pobre, a lo que Calderón Hinojosa opinó que el mandatario sí debería ser incluido en las de diabetes u obesidad. “Pero como él dice que los pobres no se contagian y él se asume (falsamente) como pobre, que se vaya a atender a los pacientes de coronavirus, que llegarán por miles a los hospitales. En lugar de las enfermeras”, señaló. Entonces, el gobernador posteó al expresidente que todos están en riesgo de contagiarse de Covid-19, “incluyendo los borrachos. Como presidente, usted causó muchísimas más muertes que las que podría provocar el coronavirus”, lanzó, a lo que Calderón Hinojosa no ha respondido, sino que subió una imagen que dice “El insulto es el arma del ignorante, para defender su incapacidad de dialogar”. Los diputados locales, Gabriel Biestro Medinilla y Olga Romero Garci-Crespo respaldaron al gobernador dando retuit a su contestación, mientras que Mónica Rodríguez Della Vecchia señaló que el Covid-19 no diferencia entre posición económica, religión ni nacionalidad. coronavirus Puebla covid-19 felipe calderón miguel barbosa

