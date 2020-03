Inicio Noticias Nacional Bancos congelarán pago de créditos hasta 6 meses por Covid-19: CNBV

Bancos congelarán pago de créditos hasta 6 meses por Covid-19: CNBV La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió criterios contables temporales para que los bancos congelen hasta seis mes el pago de créditos al consumo, vivienda y comerciales, en apoyo a clientes cuyos ingresos sean afectados por la contingencia sanitaria. De acuerdo con el órgano regulador de entidades financieras, el apoyo consistirá, en términos generales, en el aplazamiento parcial o total de pagos de capital e intereses hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales, respecto a la totalidad del monto exigible incluyendo los accesorios. Los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses. Este apoyo resultará aplicable siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 de febrero de 2020. Podrá aplicar a los créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, tales como: crédito automotriz, créditos personales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito; así como para los créditos comerciales dirigidos a personas morales o personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, incluidos los agropecuarios. Ante la contingencia, este apoyo beneficiará el bienestar de la población acreditada pues les permitirá diferir sus pagos respecto de los créditos al consumo, de vivienda y comerciales. Apoyo a pago de créditos bancos cnbv

