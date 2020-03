Inicio Noticias Educación Bachillerato Gregorio de Gante denuncia abandono de autoridades

Your browser does not support the video tag.

Bachillerato Gregorio de Gante denuncia abandono de autoridades La directora del bachillerato “Gregorio de Gante”, ubicado en la colonia Joaquín Colombres, al norte de la capital, denunció que la institución carece de servicios básicos y pese a solicitar el apoyo de las autoridades, no ha recibido respuesta. La institución fue creada hace cuatro años gracias a la gestión de los padres de familia que están organizados en las filas del Movimiento Antorchista, sin embargo, aún carecen de servicios básicos pese a ser obligación de las autoridades brindarlos. En este contexto, la directora del bachillerato, Elaida Ignacio Jerónimo, explicó que como institución han ingreso varios oficios a las diferentes dependencias, donde sólo han obtenido respuestas negativas a sus peticiones. “En el periodo anterior y en lo que va de la actual administración no hemos recibido ninguna obra de las autoridades educativas, lo que también afecta la educación de los jóvenes, pues carecen de condiciones materiales adecuadas para sus actividades”, dijo. La institución carece de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y la construcción del segundo módulo, lo que se hace urgente porque la infraestructura actual resulta insuficiente para atender a los más de 500 estudiantes en matrícula. En contraste, manifestó su agradecimiento al Movimiento Antorchista por encabezar la creación de esta escuela, pues gestionó la clave avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para su funcionamiento oficial. Elaida Ignacio adelantó que no descartan la posibilidad de movilizarse a las dependencias encargadas de atender las necesidades educativas, puesto que “los padres de familia, estudiantes y la planta docente estamos de acuerdo en luchar y gestionar en beneficio de nuestra escuela”. Antorcha Antorcha Puebla bachillerato Gregorio de gante Joaquín Colombres

Etiqueta: Antorcha Antorcha Puebla bachillerato Gregorio de gante Joaquín Colombres