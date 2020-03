Inicio Noticias Puebla Ayuntamiento inicia limpieza preventiva en espacios públicos

Ayuntamiento inicia limpieza preventiva en espacios públicos El ayuntamiento, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), realizó limpieza en varios puntos de la ciudad que concentren residuos sólidos urbanos que en este momento representan un riesgo para la salud. Además, realizó la desinfección aunada a la limpieza habitual de las unidades de recolección del Organismo, debido a que el virus Covid-19 puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días. El OOSL implementará la limpieza y medidas necesarias que contribuyan con las acciones de las autoridades sanitarias para salvaguardar la salud de la ciudadanía y la del personal encargado de llevarlas a cabo, derivadas de los acuerdos alcanzados por el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del ayuntamiento de Puebla. Mediante el trabajo coordinado entre el Organismo de Limpia y la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, se intensificarán las jornadas que estén encaminadas a las medidas de prevención para disminuir el posible riesgo a la salud pública ante el brote de Covid-19. Todas las medidas de prevención emprendidas se realizarán respetando las disposiciones de las autoridades federales y estatales, en razón a la fase de la contingencia que se vive en México actualmente, recordando que la mejor protección es la prevención. Ayuntamiento Puebla Covid-19 Puebla

