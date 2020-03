Inicio Noticias Nacional AMLO mantendrá giras de trabajo, pero sin concentraciones masivas

Your browser does not support the video tag.

AMLO mantendrá giras de trabajo, pero sin concentraciones masivas Tras anunciarse la fase dos de la contingencia por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante sus visitas a diferentes estados del país se suspenderán las concentraciones masivas de gente. Durante la conferencia matutina, el mandatario anunció viajaría a Bahía de Banderas, Nayarit, a inspeccionar obras en construcción, a lo que aseguró que solamente estaría acompañado de técnicos y autoridades, que no serían más de 100 personas y que se guardaría distancia entre ellos. Asintió que “son libres los medios que quieran asistir, pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede”, resaltó El presidente aseveró que no poder saludar de mano, abrazar y besar debido a la sana distancia le “duele”, y señaló que “no lo vayan a tomar a mal”. De igual forma su visita a San Luis Rio Colorado se mantiene en pie con las mismas medidas que detalló, mientras que visitará Badiraguato para supervisar el camino que va a las comunidades de Guadalupe y Calvo. Al preguntarle si estos cambios durarían durante toda la contingencia, López Obrador respondió “sí, al menos en esta semana así va a ser”. AMLO Bahía de Banderas contingencia covid-19 giras Nayarit

Etiqueta: AMLO Bahía de Banderas contingencia covid-19 giras Nayarit