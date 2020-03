Inicio Noticias Nacional AMLO destaca donaciones de empresarios ante pandemia del Covid-19

AMLO destaca donaciones de empresarios ante pandemia del Covid-19 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció los empresarios Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y la cadena Coppel donaron para la estrategia contra el Covid-19 sumas de 50 millones de pesos, así como equipo médico. Durante la conferencia matutina, el mandatario destacó que los empresarios están “ayudando en fortalecer todo el plan de salud”, al tiempo que asintió que la empresa Coppel entregó 50 millones de pesos. Slim Hulú entregará equipo médico por mil millones, adelantó el presidente, mientras que el presidente de Grupo México pondrá a disposición de la federación un hospital construido por la fundación en Juchitán, en Oaxaca. El recinto será entregado en unos 10 días y será usado en la contingencia bajo operación del Ejercito, de ser necesario, “es un hospital de 60 camas, es un hospital grande”, detalló López Obrador. Recalcó que “lo mejor de todo es que nos cuidemos” y que “la institución de seguridad social más importante de México es la familia”, al tiempo que resaltó la solidaridad de los empresarios. AMLO Carlos Slim Helú Conferencia matutina Coppel covid-19 German Larrea Mota Velasco

