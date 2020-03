Inicio Noticias Nacional SRE suspenderá emisión de pasaportes y reanudará hasta 19 de abril

SRE suspenderá emisión de pasaportes y reanudará hasta 19 de abril Por la declaración de la fase dos de la contingencia sanitaria por Covid-19, la SecretaríadeRelacionesExteriores (SRE) suspenderá la emisión de pasaportes en todas sus delegaciones metropolitanas y fuera del país del 27 de marzo al 19 de abril de 2020. Ante esta situación, dejará a disposición del público el correoelectrónico dgdelegaciones@sre.gob.mx y el centro de contacto telefónico 800 801 07 73, para la atención única de emergencias acreditadas. Informó a los solicitantes en general que el pago de derechos efectuado para el trámite de pasaporte tiene una vigencia de cinco años a partir de la realización del mismo. Las nuevas citas en calendario disponible, se harán de conocimiento en su oportunidad. covid-19 Pasaporte México sre

