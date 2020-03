Inicio Noticias Nacional SEP consulta a docentes de secundaria para elegir libros de 2020-2021

SEP consulta a docentes de secundaria para elegir libros de 2020-2021 A través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), la SEP inició la consulta a docentes de secundaria para seleccionar los libros de texto que usarán en el ciclo escolar 2020-2021; el proceso cierra el 7 de abril, por lo que llamó a los maestros a aprovechar el receso de clases. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la Conaliteg y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana organizaron una consulta mixta, mediante catálogos impresos o vía internet, donde los docentes pueden familiarizarse y seleccionar los textos que recibirán sus alumnos. La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, valoró con apego al programa los requerimientos pedagógicos y, con total transparencia, cada una de las propuestas de las editoriales y de los libros que obtuvieron el dictamen aprobatorio para ser incorporados al catálogo. Antonio Meza Estrada, titular de la comisión, señaló que al igual que en los anteriores ciclos escolares, corresponde a los maestros de secundaria conocer y elegir los libros de texto que se utilizarán para el próximo año lectivo. En el proceso de selección se involucran más de 100 mil maestros de 26 entidades federativas que participan en la selección, vía web, de los libros de 30 editoriales diferentes, de las cuales fueron aprobadas sus propuestas. El funcionario también indicó que para educación especial serán beneficiados 432 alumnos de secundaria con libros en formato Braille y 3 mil 717 alumnos de secundaria en formato Macrotipo. Ante el receso de clases por la pandemia de Covid-19, sugirió a maestras, maestros y directivos, a organizarse para aprovechar los días de receso escolar para este propósito. La publicación de los resultados de la selección se realizará del 6 al 17 de abril. En caso de dudas y aclaraciones, podrán acudir al chat en vivo en el sitio secundaria.conaliteg.gob.mx o llamar al 800 705 8300, en donde recibirán la atención necesaria. La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, valoró con apego al programa los requerimientos pedagógicos y, con total transparencia, cada una de las propuestas de las editoriales y de los libros que obtuvieron el dictamen aprobatorio para ser incorporados al catálogo de títulos para el ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo con la dependencia federal, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reiteró el compromiso de las autoridades educativas de considerar al magisterio para cualquier cambio en el sector, ya que las maestras y maestros son quienes mayor conocimiento tienen sobre el tipo de materiales que se necesitan en las aulas. Conaliteg Esteban Moctezuma Barragán SEP

