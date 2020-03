Inicio Noticias Puebla Por inicio de fase 2, Comuna reducirá plantilla su laboral al 30%

Por inicio de fase 2, Comuna reducirá plantilla su laboral al 30% Tras anunciarse el inicio de la Fase Dos del Covid-19 en México, la Comuna de Puebla anunció como medidas que esta semana solo laborará el 30 por ciento de su plantilla, mientras que adelantarán a sus trabajadores las vacaciones de Semana Santa. Así lo indicó el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, quien en un comunicado anunció que dicha reducción solo se efectuará en áreas no esenciales del ayuntamiento, siendo que las de mayor relevancia continuarán laborando de manera normal, acatando las medidas de protección pertinentes. Precisó que en las áreas de menor relevancia adelantarán las vacaciones de Semana Santa del 6 al 12 de abril, en tanto que aquellas que consideran esenciales, como la de seguridad, “tendrán un tratamiento diferente”, por lo que trabajarían de forma habitual. De igual forma, exhortó a los mandos inmediatos de las dependencias a tener comunicación con sus compañeros para compartir información en tiempo real. Reiteró que una de las primeras medidas adoptadas por la Comuna fue mandar a descansar con goce de sueldo personal de riesgo, es decir, embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónico-degenerativas, quienes son los que sufren mayores complicaciones al contraer el virus. Dichas medidas serán aplicadas para disminuir la posibilidad de contagios, pues esta mañana el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, anunció que en México inició la fase 2 del Covid-19, lo que significa que los contagios pueden ser locales sin que gata contacto con algún extranjero. Editado por Bryan Rivera González Covid-19 Puebla Leobardo Rodríguez Juárez puebla capital

