Para fomentar vida sana, disputan torneo de futbol en colonia Tlanesse Los vecinos de la colonia antorchista “Tlanesse”, ubicada en el norte de la capital poblana, realizaron un torneo de futbol, con ramas varonil y femenil, cuyo objetivo es fomentar el deporte y como una medida para llevar una vida sana previniendo enfermedades. De acuerdo con Angelina Ramos, presidenta de la colonia, en esta zona se busca “impulsar en los jóvenes el hábito del deporte, en el país hay mucho potencial que debería valorarse y destacar a los mejores cuadros, sin embargo, el deporte en nuestro país es visto solamente con fines de lucro”. Resaltó también la importancia del deporte como cuestión de salud y no por mera estética, “muchas de las veces las personas no pueden acceder a una buena alimentación o llevan una vida muy sedentaria”, lo que perjudica su salud gravemente, y empeora al no tener acceso a un servicio de médico. Agregó que este tipo de actividades se desarrollan de forma permanente en las colonias donde tiene presencia el Movimiento Antorchista para que las personas desarrollen sus capacidades deportivas, culturales, científicas y, en el caso de los estudiantes, académicas. Antorcha Puebla Deporte Puebla Tlanesse Puebla

