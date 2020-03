Inicio Noticias Nacional Conapred exhorta a condominios a no discriminar a enfermos de Covid-19

Conapred exhorta a condominios a no discriminar a enfermos de Covid-19 Ante denuncias de casos de discriminacióna personas que dieron positivo al Covid-19, el Conapred exhortó a las administraciones de condominios para que evite estas prácticas y tome medidas de prevención, como garantizar insumos de higiene y sanitización. Lo anterior, a través de un comunicado, donde también les pidió difundir la información sobre las medidas sanitarias y de prevención que la Secretaría de Salud ha establecido y que pueden ser consultadas en el portal de esta dependencia. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se pronunció por que en los condominidos se promueva un ambiente de respeto, inclusión, solidaridad y apoyo comunitario entre las y los condóminos. En este sentido, llamó a abstenerse de cometer o tolerar actos de discriminación y violencia contra casos positivos a Covid-19. A quienes sean víctiman de discriminación por su condición, les recordó que pueden interponer una queja de manera personal o escrita en la calle Dante no.14, colonia Anzures, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, o vía telefónica a los números 800 543 0033 y (55) 5262 1490, extensiones 5410, 5418, 5419, 5421, 5423 y 5442. Asimismo, están disponibles el fax (55) 5262 1490, el correo quejas@conapred.org.mx y el sitio web del Conapred. Estas recomendaciones –remarcó– ayudarán a que ninguna persona sea tratada de manera injusta, que sus derechos humanos sean respetados y, sobre todo, que transiten en condiciones adecuadas, saludables y solidarias. Conapred Condominios covid-19 discriminación.

