Con prótesis dental, DIF beneficia a persona adulta mayor

Con prótesis dental, DIF beneficia a persona adulta mayor A sus 76 años, la señora Susana Herrera se acercó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif), para solicitar una prótesis dental, la cual le fue otorgada por la Clínica de Especialidades Odontológicas del organismo. La doctora Guadalupe Ronquillo explicó que el proceso para la colocación de la dentadura, fue de aproximadamente un mes, pues a la paciente se le tuvieron que realizar algunas extracciones. De esta manera, dijo, Susana Herrera podrá comunicarse de mejor y podrá ingerir alimentos que antes no degustaba. Recordó que en la Clínica de Especialidades Odontológicas del Sedif, ubicada en la 25 poniente 2302 de la colonia Los Ángeles, se ofrecen consultas para realizar endodoncias, cirugías y restauraciones. Es preciso comentar que durante la contingencia sanitaria el Covid-19 (coronavirus), en la Clínica de Especialidades Odontológicas, se aplicarán las medidas preventivas establecidas por la Secretaría de Salud federal, para la atención de las y los ciudadanos en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. DIF estatal puebla dif

