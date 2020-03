Inicio Noticias Nacional Comar aplaza resolución de solicitudes de extranjeros para refugio

Comar aplaza resolución de solicitudes de extranjeros para refugio Ante la contingencia nacional por Covid-19, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) suspendió a nivel nacional los plazos para resolver todos los procedimientos iniciados por extranjeros con fecha de este 4 de marzo. A través de un boletín, explicó que dicha medida significa que las solicitudes de la condición de refugiado que se presenten ante la Comar o el Instituto Nacional de Migración (INM), serán recibidas y empezarán a contar su plazo para ser resueltas a partir del 20 de abril del presente año; Para las personas que cuenten con un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado abierto, también se suspende la obligación de firma semanal. Para la recepción de documentos y solicitudes de inicio de procedimiento se mantiene abierta la gestión de la Comar. Para resolver dudas respecto al alcance de este acuerdo, se pone a disposición el número telefónico 5209-8800, extensiones 30208, 30226 y 30154. Lo anterior, en atención al acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación. COMAR refugiados Segob

