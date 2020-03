Inicio Columnistas Fernando Manzanilla Prieto Ciudadanía: salud y economía, hacerle frente al Covid-19

Ciudadanía: salud y economía, hacerle frente al Covid-19 En esta ocasión, te presentamos la video columna del diputado federal por Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, quien propone fortalecer los protocolos de prevención en aeropuertos para detectar de manera oportuna posibles casos, así como publicar la declaratoria de emergencia nacional y la restricción de viajes. Para cuidar la economía, Manzanilla Prieto ve viable la aplicación de medidas fiscales de apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) que evitarían despidos, así como el congelamiento temporal de hipotecas y créditos. https://www.youtube.com/watch?v=j5pbfu0uVdE ¿Qué te parece? *Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. covid-19 Fernando Manzanilla Prieto pymes

