Barzón urge organización social ante la desaceleración económica El Barzón llamó a la sociedad a organizarse y aprovechar los recursos a su alcance para afrontar la desaceleración económica que avecina la caída de los precios del petróleo, de los ingresos públicos, así como la pandemia del Covid-19. Así lo refirió en un comunicado, en el que pronosticó que dichas circunstancias afectarán a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), así como el flujo de remesas, por lo que urgió a organizar una respuesta que combata esta crisis, al igual que la participación ciudadana activa. La asociación respaldó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador al argumentar –que atiende los rezagos sociales e inició con la “reconstrucción del país”, y señaló que hay sectores que buscan aprovechar la situación internacional para aprovecharse del país. Por tanto, el Barzón refirió que se deben utilizar las redes de comunicación para acercar capacidades con necesidades, a la vez de impulsar instancias municipales y estatales para la organización. Apuntó que la sociedad debe organizarse en sus colonias y sus pueblos, en consejos de colaboración ciudadana, así como en redes de productores y consumidores, para dar respuesta a la crisis que advirtieron. Editado por David Celestino caída del petróleo covid-19 el barzón ingresos públicos

