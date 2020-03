Inicio Noticias Puebla Vinculan a proceso a hombre por violencia familiar

Vinculan a proceso a hombre por violencia familiar La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo del Juez de Control la vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Apolinar N. de 33 años, por el delito de violencia familiar y lesiones dolosas en agravio de su pareja sentimental. De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 15 de marzo de 2020 la agraviada se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de Puebla, cuando llegó su concubino en estado de ebriedad y sostuvieron una discusión. El imputado pretendía sustraer del lugar a la hija de ambos, por lo que agredió físicamente a su pareja, lesionándola. Vecinos se percataron del hecho y solicitaron apoyo a elementos policiales, quienes detuvieron a Apolinar N. Al quedar a disposición, el Agente del Ministerio Público garantizó contar con un intérprete para el imputado considerando que habla mazateco. La Fiscalía General del estado de Puebla a través de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género recabó datos probatorios que derivaron en la vinculación a proceso de Apolinar N., quien permanecerá en prisión preventiva. FGE Puebla

