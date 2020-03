Inicio Noticias Puebla Se dispara a 29 cifra de casos confirmados de Covid-19 en Puebla, reporta Salud

Se dispara a 29 cifra de casos confirmados de Covid-19 en Puebla, reporta Salud La Secretaría de Salud de Puebla confirmó que, de 132 muestras tomadas, 12 resultaron positivas a Covid-19, también conocido como coronavirus, con lo que en el estado suman un total de 29 personas con esta enfermedad, 70 por ciento más que el sábado. La dependencia informó que uno de los casos fue detectado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Refirió que 73 de las 160 personas que estaban en autoconfinamiento voluntario –por tener antecedentes de viaje a Europa– ya fueron dadas de alta y no representan algún riesgo de contagio. Además, refirió que el personal aplica especial cuidado en el uso del material reactivo para que no sea desperdiciado en las pruebas. Reiteró que las medidas de prevención son para evitar contagios y no se ponga en riesgo la salud de las y los poblanos, principalmente de niñas y niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Cabe mencionar que hasta la última vez que la cifra de enfermos del Covid-19 aumentó fue el sábado, cuando se reportaron 17, es decir que se disparó 70.6 por ciento. coronavirus Puebla Covid covid-19

