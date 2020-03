Inicio Noticias Nacional Restaurante da vacaciones a trabajadores y los descansa por covid-19

Restaurante da vacaciones a trabajadores y los descansa por covid-19 Con la contingencia del Covid-19, muchos establecimientos decidieron cerrar sus puertas temporalmente. Desgraciadamente, un gran número de estos decidieron mandar a “descansar” a sus trabajadoressingoce de sueldo, pero no todos abandonaron a sus empleados en esta dura crisis. Prueba de ello es un restaurante de Torreón, Coahuila, llamado Steak Palenque, que decidió pagarles su quincena, darles sus vacaciones pagadas y una pequeña despensa. A través de Facebook, el restaurante posteó fotos de las despensas en el lugar vacío, así como de sus empleados con una sonrisa por el gesto que recibieron. “Estas fotos son de nuestros colaboradores quienes se fueron con su Quincena, vacaciones pagadas y un “mandadito” que les alcanzamos a hacer con los perecederos: chiles, tomates, papas, cebollas, tortillas, etc…!”, se lee en el post. El restaurante reanudará sus actividades el próximo 13 de abril. Muchos han sido los comentarios favorables para este establecimiento, que ante la difícil situación decidió no abandonar a sus trabajadores. covid-19 restaurante

