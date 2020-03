Inicio Noticias Política PVEM respalda medidas del gobierno de Puebla contra el Covid-19

PVEM respalda medidas del gobierno de Puebla contra el Covid-19 El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Jaime Natale Uranga, se pronunció a favor de las medidas implementadas por el gobierno para contener la propagación del Covid-19; informó que los integrantes del partido laboran desde casa como prevención. En conferencia de prensa, el dirigente del Verde consideró como “una decisión acertada” el cierre temporal de salas de cine, teatro, auditorios, gimnasio, centros deportivos, entre otros, ya que “sin duda estamos viviendo momentos complicados en materia de salud”, declaró. Confió que las medidas serán cumplidas por la sociedad y anunció que todos los trabajadores de la fuerza política en el estado han puesto “su granito de arena”, al iniciar desde la semana pasada a trabajar desde sus casas, asimismo, aseveró que se cancelaron los eventos y reuniones masivas, con el fin de evitar la propagación del virus. Natale Uranga puntualizó que la población debe tomar conciencia y acatar las medidas preventivas, y que la pandemia “no debe tomarse a la ligera”, asintíó. Editado por David Celestino covid-19 Jaime Natale Uranga pvem

