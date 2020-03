Inicio Noticias Puebla “Propina voluntaria”, iniciativa para ayudar a empacadores

“Propina voluntaria”, iniciativa para ayudar a empacadores El DIF municipal acordó con establecimientos que repliquen la iniciativa “propina voluntaria” para que lo recaudado sea entregado a los mil 60 empacadores de la tercera edad que dejaron de asistir por la contingencia del Covid-19. Así lo dio a conocer la presidenta del DIF municipal, Mayte Rivera Vivanco, quien recordó que el 50 por ciento de los mil 60 inscritos en el programa de empacadores voluntarios no cuenta con pensión ni acceso a servicio de seguridad social como IMSS, Issste o Issstep. A esa mitad, sostuvo, se le proporcionará cada 15 días apoyo alimentario con productos de la canasta básica. Agregó que el organismo seguirá brindando servicio a la salud en la unidad médica integral, que consta de consulta general, laboratorio de análisis clínico y en caso de urgencia, atención psicológica y dental, de 8:00 a 16:00 en avenida Cué Merlo, 201, colonia San Baltazar Campeche. De manera adicional, para apoyar a los mil 60 se acordó con las cadenas que coloquen un bote para que los clientes dejan propina a los empacadores ausentes. De acuerdo con Soriana, la tienda duplicará lo recaudado. Finalmente, mencionó que se acordó que el establecimiento dé certeza y protección en la reincorporación de actividades al término de eventualidad, pues se trata de una medida temporal para salvaguardar a las personas adultas mayores. coronavirus Puebla covid-19 empacadores empacadores Puebla empacadores voluntarios

