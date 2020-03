Inicio Noticias Nacional Nada de rescates a bancos y grandes empresas; primero, pobres: AMLO

Nada de rescates a bancos y grandes empresas; primero, pobres: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, ante la inminencia de una crisis económica, su gobierno no hará rescates de bancos y grandes empresas “al estilo neoriberal”, ni condonación de impuestos, pues mantendrá la política de atender “primero a los pobres” con programas sociales. Así lo manifestó este lunes durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, ante la preguntas de la prensa sobre las medidas que tomará su gobierno para apoyar a la personas que no pueden dejar de trabajar ni aislarse en sus casas. “Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, eso es”, señó el mandatario reiterando uno de sus esloganes de campaña. En este sentido, mencionó que, desde este lunes, el gobierno federal está “enviando por anticipado el apoyo a los adultos mayores, tanto por transferencias bancarias como mediante “operativos que se organizan pueblo por pueblo o en regiones” donde existen estas instituciones. “Nos está ayudando también la Guardia Nacional para la vigilancia, para que acompañe toda la distribución, que a más tardar en una semana, 10 días, tengamos ya cubierto, distribuido todos los apoyos para que tengan sus recursos nuestros adultos mayores, y les va a ayudar a que tengan para lo básico”, abundó. Respecto a “los que se buscan la vida como pueden”, el presidente aseguró que se les otorgarán créditos, entre los que destacó las Tandas del Bienestar, programa que se ampliará para que “llegue a más gente, pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos, es parte del plan de recuperación”. Cabe recordar que, el pasado domingo, López Obrador admitió que se avecina una crisis económica para México y el mundo, intensificada por la pandemia de Covid 19, aunque confió en que el país saldrá adelante y que su gobierno cumplirá con sus compromisos. AMLO crisis económica pobres Recate empresas Rescate de bancos

