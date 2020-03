Inicio Noticias Puebla Mantiene DIF del estado atención a reportes de violencia familiar

Mantiene DIF del estado atención a reportes de violencia familiar Con el objetivo de cumplir con las acciones establecidas por las autoridades federales de Salud, y así evitar la propagación del coronavirus, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif) informó que seguirá atendiendo reportes de maltrato. Atendiendo el interés superior de las y los menores de edad, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continuará laborando con personal de guardia, de lunes a viernes de las 9 a las 18 horas, a fin de realizar acciones de prevención y atención a los reportes de maltrato que se presenten. De igual manera, el Centro de Mediación Familiar, el Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia, y el Departamento de Adopciones trabajarán bajo el mismo esquema, por lo que las personas interesadas podrán acudir a dichas instancias. A fin de garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes y con base en el acuerdo del Consejo de la Judicatura del 17 de marzo pasado, presidido por Héctor Sánchez Sánchez, también presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSI), a partir del 23 de marzo y hasta el 20 de abril del año que transcurre, se suspenden las convivencias supervisadas entre madres y padres con sus hijas realizadas en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en las instalaciones de Sedif, 5 de mayo 1606, Centro Histórico. Por otra parte, en cumplimiento al decreto emitido por el titular del Ejecutivo, a partir de este lunes dejaron de laborar adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas del SEDIF, quienes retomarán sus actividades el 20 de abril próximo. En el caso de las madres trabajadoras, podrán ingresar a las 11 horas, mientras que los estudiantes de servicio social y prácticas profesionales no asistirán a las oficinas en el periodo antes referido. DIF estatal DIF Puebla reportes maltrato Puebla

