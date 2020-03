Inicio Noticias Entretenimiento Juega, ejercítate o estudia durante la cuarentena con estas apps

Juega, ejercítate o estudia durante la cuarentena con estas apps Si en estos días en que se recomienda estar en casa y planeas usar ese tiempo libre para aprender nuevas cosas, hacer ejercicio físico o simplemente distraerte con algún juego aquí hay algunas aplicaciones móviles que te ayudarán a hacerlo e inclusive te permiten jugar con tus amigos. Si planeas matar el tiempo con un maratón de películas o series, siempre puede acudir a las conocidas plataformas de streaming, pero si no cuentas con una suscripción puedes recurrir a plataformas gratuitas como Yotube o FilminLatino, ésta última con títulos nacionales. Si en cambio buscas un juego de mesa en compañía, puedes recurrir a la aplicación “Plato”, que da la posibilidad de jugar en línea juegos de tablero e inclusive crear salas con tus amigos. Otra alternativa es “Houseparty”, en la que se ofrecen juegos de trivia, de adivinanzas y más, con la opción de jugar entre varios o en la web. Apps educativas Debido a que algunas escuelas suspendieron actividades, estas cinco apps desbloquearon sus funciones “premium” para que los interesados puedan realizar aprendizajes didácticos. La primera, “Kahoot!”, permite crear cuestionarios de opción múltiple, “Hangouts Meet” permite reuniones con hasta 250 participantes y transmisión en vivo a 100 mil espectadores, ideal para impartir clases en línea. “Academons” es una app infantil en la que los niños aprenden de diferentes materias por medio de retos y juegos educativos, mientras que “Matific Teacher” sirve para planificar clases y asignar actividades a estudiantes. “Book creator”, para sistemas iOS, esta diseñada para que los alumnos plasmen en un libro que ellos mismos crearan la comprensión de su aprendizaje. De igual forma, la app Google Arts & Culture ofrece acceso a colecciones de arte en miles de museos de todo el mundo, desde galerías en Nueva York hasta pinturas en San Petesburgo. Para bienestar físico Expertos recomiendan que una alternativa para mantener la calma en estos tiempos agitados es la meditación, y que mejor oportunidad que en este aislamiento social de intentarlo por tu cuenta. Para ello existen múltiples aplicaciones móviles como “Smiling Mind”, que además de ofrecer rutinas de meditación, permite crear personalizadas de acuerdo con las necesidades del usuario. Si tienes curiosidad de practicar yoga, esta disponible “Yoga Down Dog”, que está orientada a esta práctica en casa y es amigable con los principiantes. Como la salud es un factor importante de prevención, expertos sugieren no descuidar la condición física, por lo que encontrarán varias aplicaciones que te ayudarán a ejercitarte en tu hogar como “Seven”, especializada en ejercicios de gimnasia en espacios reducidos. De igual forma, se afirma que la convivencia familiar es importante en estos periodos, por lo que se pueden plantear estas actividades con los niños de la casa. apps de juegos cuarentena que hacer en la cuarentena

