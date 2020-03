Inicio Noticias Puebla Inician regidores de Puebla jornada de sana distancia

Your browser does not support the video tag.

Inician regidores de Puebla jornada de sana distancia Para inhibir la propagación del Covid-19 y en apego a los acuerdos de Cabildo, los regidores suspendieron de forma temporal las actividades no esenciales; sin embargo la atención al público se mantiene con el mínimo de personal y de forma virtual. Así lo anunciaron los coordinadores de las tres fracciones parlamentarias, Ángel Rivera Ortega de Juntos Haremos Hitoria (Morena, PT y PVEM), Silvia Tanús Osorio del PRI y Enrique Guevara Montiel del PAN. Rivera Ortega destacó la disposición del cuerpo colegiado para implementar las medidas propuestas por la Secretaría de Salud a nivel federal, toda vez que las acciones oportunas de prevención evitarán que la enfermedad afecte a un mayor número de personas. Por su parte, TanúsOsorio precisó que las labores continúan, pero en atención a las estrategias de salud, el personal se redujo al mínimo. A la par indicó que los mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas que presenten enfermedades respiratorias dejarán de laborar hasta que se las actividades se normalicen. En tanto, Guevara Montiel celebró que estas medidas se repliquen en el resto de las áreas del gobierno municipal. Confió que con la instalación del Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del Ayuntamiento de Puebla se dé seguimiento a las estrategias, pues son para beneficio de los trabajadores y sobre todo de la población. Por último, los tres coordinadores parlamentarios coincidieron en exhortar a los ciudadanos a permanecer en casa, a no ser estrictamente necesario y a practicar todas las medidas de prevención que recomienda el sector salud. coronavirus Puebla covid-19 Puebla Regidores Puebla

Etiqueta: coronavirus Puebla covid-19 Puebla Regidores Puebla