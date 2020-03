Inicio Noticias Nacional Federación y estados acuerdan no parar actividad y pagos en cultura

Federación y estados acuerdan no parar actividad y pagos en cultura Las secretarías de Cultura federal, estatales e institutos acordaron sumar esfuerzos para que las actividades artísticas continúen a través de plataformas en internet, así como no detener los pagos a creadores contratados, durante la contingencia por la pandemia de Covid-19 en México. Lo anterior, este lunes en reunión virtual donde dialogaron la secretaria de Cultura federal, Alejandra Fausto Guerrero, y titulares de secretarías e institutos de cultura de las 32 entidades del país. El acuerdo nacional plantea aprovechar los recursos que cada estado tiene en línea y sumarlos a la plataforma digital que la Secretaría de Cultura federal está desarrollando junto con una campaña de difusión llamada “Contigo en la distancia”. Esto, con el fin de que la población pueda tener acceso al patrimoniocultural de México y pueda seguir ejerciendo sus derechos culturales, para no dejar a nadie atrás. Frausto Guerrero también invitó a los titulares del sector cultura en el interior del país a sumarse al “banco de funciones”, a fin de que puedan garantizar el pago a los artistas que estaban contratados entre el 20 de marzo y 20 de abril, sin importar la fecha en la que lleven a cabo sus presentaciones, o bien, las realicen a distancia. Aunado a ello, instruyó que se destine hasta un millón de pesos de los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) para la contingencia por el COVID-19. Actividad cultural artistas Secretaría de Cultura

