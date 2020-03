Inicio Noticias Economía En Tehuacán, gasolina Premium se vende hasta en $16.63; diésel, en $18.14

En Tehuacán, gasolina Premium se vende hasta en $16.63; diésel, en $18.14 En Puebla, la estación de Avenida José Garci-Crespo 2211, en Tehuacán, vende la gasolina tipo Premium más barata del estado, con un precio de 16.63 pesos por litro, así como el diésel a tarifa más baja, que es de 18.14 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Lo anterior, de acuerdo con el informe “Quién es quién en los precios de la gasolina”, presentada por Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, durante la conferencia de prensa presidencial matutina, donde también figuró la gasolinera ubicada en el kilómetro 10 de la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Amozoc, por vender el diésel a 18.32 pesos el litro. A nivel nacional, la estación que vende la gasolina regular (o Magna) más barata se encuentra en Mineral de la Reforma, Hidalgo, con un precio de 15.96 pesos por litro, mientras la más cara se expende en La Paz, Baja California Sur, a 21.50 pesos. En cuanto al producto Premium, el de precio más bajo es de 15.77 pesos por litro y se da en la estación de Salvador Díaz Mirón 583 en Veracruz, Veracruz. En tanto, el más caro, de 22.79 pesos, se halla en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Respecto al diésel, el más barato es de 17.40 pesos el litro, en Veracruz, Veracruz. Por su parte, el más caro se expende en Candela, Coahuila, a 22.65 pesos. Diésel Puebla Premium Puebla Profeco Puebla Tehuacán Puebla

