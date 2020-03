Inicio Noticias Economía Empresarios aplicarán medidas preventivas ante emergencia sanitaria

Empresarios aplicarán medidas preventivas ante emergencia sanitaria Con el fin de hacerle frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Economía estatal y el sector empresarial acordaron implementar diversas acciones entre consumidor y proveedor. Lo anterior durante una reunión, con el propósito de mantener comunicación permanente, sumar esfuerzos y coadyuvar a las acciones de prevención en el contexto de la contingencia- Asimismo, se evaluaron estrategias para asegurar el abasto de productos básicos durante la emergencia sanitaria, mediante un protocolo intersecretarial, un decálogo del buen comercio y una aplicación digital para promover la vinculación entre proveedores y consumidores, privilegiando el consumo de productos locales, así como la creación de una plataforma de aprendizaje digital (E-learning) para capacitación de emprendedores y Mipymes. El presidente de Asociación de Centros Comerciales, José Miranda, destacó la necesidad de definir protocolos para atender las diversas fases que se presentarán, incluidas políticas empresariales como la permanencia de productos y servicios, el cuidado del personal y los usuarios. Covid-19 Puebla Secretaría Economía

