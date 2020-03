Inicio Noticias Puebla Con 445 denuncias por delitos sexuales, Puebla es sexto con más casos

Con 445 denuncias por delitos sexuales, Puebla es sexto con más casos En los dos primeros meses de 2020, la FGE de Puebla inició 445 carpetas de investigación por delitos sexuales, esta fue la sexta mayor cifra del país, además de que en relación con el primer bimestre del año pasado aumentaron 42.6 por ciento, pues en ese lapso fueron 312. Así lo indicaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) de la Secretaría de Gobernación (Segob). De manera desglosada la entidad registró 146 denuncias por abuso, 50 por acoso, 13 por hostigamiento, 86 por violación simple y 55 por violación equiparada, esto entre enero y febrero del presente año. Por el contrario en el mismo periodo de 2019, los casos fueron de 93, 34, 7, 94 y 62 por abuso, acoso, hostigamiento, violación simple y equiparada, respectivamente. El mayor incremento se dio en los casos de hostigamiento (85.7 por ciento), abuso (56.9 por ciento) y acoso (47 por ciento). Los estados con mayor incidencia en violencia sexual al primer bimestre de 2020 fueron: Ciudad de México (mil 293), Estado de México (991), Nuevo León (577), Baja California (547), Jalisco (534), Puebla (445), Veracruz (398), Guanajuato (313), Oaxaca (295) y Querétaro (289). Por el contrario, con menos de 100 hechos estuvieron Tlaxcala, con seis; Yucatán, con 21; Nayarit, con 36; Campeche, con 62; Colima, con 86 y Zacatecas 92. acoso sexual puebla delitos sexuales Secretariado Ejecutivo violación Puebla

