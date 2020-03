Inicio Noticias Cultura Antorcha suspende sábados culturales en Puebla capital por Covid-19

Antorcha suspende sábados culturales en Puebla capital por Covid-19 Ante la contingencia por el Covid-19, la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista en Puebla capital suspendió hasta nuevo aviso los eventos que realiza en la ciudad, entre ellos los “sábados culturales”, como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad. Estos eventos tenían lugar en la Casa de cultura “Ing. Aquiles Córdova Morán”, ubicada en la colonia Balcones del Sur, donde los vecinos de diferentes colonias asistían a presenciar la exposición de declamación y bailables, entre otras actividades, de forma gratuita, con el objetivo de acercar la cultura a los sectores sociales empobrecidos. A través de un comunicado, la organización resaltó que “siempre ha sido crucial fomentar e impulsar las actividades culturales en todos los sectores de la sociedad, principalmente entre los estratos más vulnerables, pues las limitaciones de las familias para su desarrollo material no impide que estas se desarrollen intelectual y espiritualmente”. Señaló que la cultura transforma la perspectiva de las personas, es decir, les permite interpretar su realidad de una forma más crítica y objetiva, pero, además les enseña las acciones correctas que deben tomar para mejorar su entorno en favor de sus familias y de una sociedad más justa. Antorcha Puebla Covid-19 Puebla cultura puebla

